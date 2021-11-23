Капитан "Наполи" не сыграет со "Спартаком"

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Капитан "Наполи" не сыграет со "Спартаком"Фото: инстаграм Инсинье/Автор неизвестен

Итальянский вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье не примет участие в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба неаполитанцев.

Сообщается, что Инсинье повредил колено. Также матч против красно-белых пропустят Виктор Осимхен, Замбо-Ангисса, Маттео Политано и Алессандро Дзаноли.

Игра между "Спартаком" и "Наполи" состоится в четверг, 24 ноября. В случае победы неаполитанцы обеспечат себе выход в плей-офф Лиги Европы.

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