Капитан "Порту" рискует не сыграть с "Краснодаром"

Капитан "Порту" Данилу Перейра может пропустить ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Краснодара".

Как сообщает Record, португальский хавбек может не успеть восстановиться после мышечной травмы. Его точные сроки восстановления по-прежнему неизвестны.

Напомним, что в преддверии поединка с "драконами" потеряли основного игрока и "быки". В игре не примет участия форвард Ари.

Матч "Порту" - "Краснодар" состоится 13 августа. В первой встрече минимальную победу одержали португальцы.

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