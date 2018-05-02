Капитан ПСЖ едва не умер в России несколько лет назад
Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула рассказал, что нынешний капитан ПСЖ Тиаго Силва был близок к смерти, когда выступал за московское "Динамо" в 2005 году.
"Врачу московского "Динамо" Юрию Василькову нередко говорят, что он спас Силву от смерти. Тьяго где-то подхватил туберкулез, который не сразу диагностировали. Наблюдали слабость, ухудшение состояния. Хорошо, что доктор вовремя смекнул сделать рентген легких, которые показали туберкулез. Специалисты говорили: еще бы несколько дней – и бразилец скончался бы", – рассказал Гамула.
33-летний Силва перешел в "Динамо" в 2005 году из "Порту" за 3,5 миллиона евро, но не провел за российский клуб ни одной игры.
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