Капитан ПСЖ готов перейти в "Барселону"

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Капитан ПСЖ готов перейти в "Барселону"
Бразильский защитник ПСЖ Тиаго Силва может перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, парижский клуб не собирается продлевать с капитаном команды контракт, который действует до лета 2020 года. В связи с этим бразилец подыскивает себе новый клуб.

Интерес к нему проявляют катарские, китайские и американские клубы, но он хотел бы присоединиться к каталонцам. Стоит отметить, что "Барселона" неоднократно пыталась купить Силву, но это было несколько лет назад.

В нынешнем сезоне 35-летний Силва провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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lesnovsky

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