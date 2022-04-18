Капитан ПСЖ критически высказался о фанатах клуба

Фото: твиттер Маркиньоса/Автор неизвестен

Бразильский капитан "Пари Сен-Жермен" Маркиньос критически высказался о поведении болельщиков клуба на матче против "Марселя" (2:1) в Лиге 1.

"Я не ожидал от них такого. Это было не то время для подобного акта. Я бы еще понял, если бы они не получили ответа. Им следует отставить свою гордыню в сторону.

Как футболист я не могу согласиться с ними", – сказал Маркиньос.

Напомним, что болельщики ПСЖ отказались от шумовой поддержки в знак протеста против отсутствия изменений в клубе после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от мадридского "Реала".

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