Капитан ПСЖ критически высказался о фанатах клуба
Фото: твиттер Маркиньоса/Автор неизвестен
Бразильский капитан "Пари Сен-Жермен" Маркиньос критически высказался о поведении болельщиков клуба на матче против "Марселя" (2:1) в Лиге 1.
"Я не ожидал от них такого. Это было не то время для подобного акта. Я бы еще понял, если бы они не получили ответа. Им следует отставить свою гордыню в сторону.
Как футболист я не могу согласиться с ними", – сказал Маркиньос.
Напомним, что болельщики ПСЖ отказались от шумовой поддержки в знак протеста против отсутствия изменений в клубе после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от мадридского "Реала".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13