Капитан ПСЖ поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом"

Капитан ПСЖ Тиаго Силва высказался в преддверии противостояния с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Нас ждут матчи между двумя лучшими командами в мире. Мы уважаем нашего соперника. Сейчас они переживают непростой период, но "Реал" всегда остаётся "Реалом". Нам нельзя будет терять концентрацию по ходу этих матчей с первой до последней минуты" - приводит слова Силвы Marca.

Напомним, что первый матч между "Реалом" и ПСЖ пройдёт 14 февраля на "Сантьяго Бернабеу", а ответный - 6 марта на "Парк де Пренс".

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