Капитан ПСЖ рискует пропустить матч с "Ренном"

Участие капитана ПСЖ Тиаго Силвы в матче 18-го тура французской Лиги 1 против "Ренна" находится под вопросом, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, 33-летний бразильский центрбек находится в плохой физической форме, поэтому тренерский штаб парижан может оставить его вне состава.

При этом в команду вернулся Неймар, который пропустил последние две игры из-за визита на родину по семейным обстоятельствам.

Напомним, что матч "Ренн" - ПСЖ состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.

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