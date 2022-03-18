Капитан "Реал Сосьедада" порвал крестообразную связку колена

Теги реал сосьедадмикель оярсабаль

Капитан "Реал Сосьедада" порвал крестообразную связку колена

Фото твиттер "Реал Сосьедада"

Вингер "Реал Сосьедада" Микель Оярсабаль выбыл из строя на длительный срок, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний футболист травмировался на тренировке в четверг утром. У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В ближайшее время баск перенесёт операцию. Ожидается, что он не сыграет до сентября-октября.

В текущем сезоне Оярсабаль провёл за "Реал Сосьедад" 33 матча, забил 15 голов и сделал 4 ассиста.

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