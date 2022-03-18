Капитан "Реал Сосьедада" порвал крестообразную связку колена

Фото твиттер "Реал Сосьедада"

Вингер "Реал Сосьедада" Микель Оярсабаль выбыл из строя на длительный срок, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний футболист травмировался на тренировке в четверг утром. У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

В ближайшее время баск перенесёт операцию. Ожидается, что он не сыграет до сентября-октября.

В текущем сезоне Оярсабаль провёл за "Реал Сосьедад" 33 матча, забил 15 голов и сделал 4 ассиста.

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