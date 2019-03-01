Капитан "Реала" может пропустить субботнее Эль Класико

Защитник "Реала" Серхио Рамос рискует пропустить поединок с "Барселоной".

Как сообщает Marca, капитан "сливочных" испытывает дискомфорт в колене после матча с каталонцами (0:3) в среду. Напомним, что по сумме двух встреч "Реал" уступил "Барселоне" в полуфинале Кубка Короля.

Эль Класико в рамках Примеры состоится завтра в 22:45 по московскому времени.

В этом сезоне Рамос сыграл в 38 матчах, в которых отметился 11 голами и одним ассистом.

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