Капитан "Реала Сосьедад" Хаби Прието посетил Эль Класико, чтобы посмотреть за игрой Месси

Капитан "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Хаби Прието посетил Эль Класико, чтобы посмотреть за игрой ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я никогда не видел Месси с трибуны. Когда он смотрит на вас на поле - впечатляет. Каждый раз, когда он касается мяча, взывает восхищение. Но на трибунах вы можете проводить с ним больше времени. Наблюдать за всем, что он делает. Может показаться, что он ходит и думает о чем-то другом, но он только становится лучше с каждой минутой. Он знает, где навредить сопернику, он ищет свободное пространство, как никто другой, и является самым решительным, когда забивает гол или отдает результативную передачу", - приводит слова 34-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси остался доволен первыми днями Мины в "Барселоне". | soccernews.ru