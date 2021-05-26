Капитан "Ренна" перешел в "Лион"
Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен
Как сообщает официальный сайт "Лиона", защитник Дамьен Да Силва продолжит карьеру в "Лионе". Он подписал контракт с клубом до 2023 года.
33-летний Да Силва последние несколько лет выступал за "Ренн", где был капитаном команды.
В прошедшем сезоне он провел 30 матчей и забил 4 гола.
Напомним, что "Лион" занял 4 место по итогам сезона в Лиге 1, а недавно было объявлено об уходе тренера команда Руди Гарсии.
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
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|Монпелье
|28
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|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
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|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
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|20
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