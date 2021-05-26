Капитан "Ренна" перешел в "Лион"

Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Лиона", защитник Дамьен Да Силва продолжит карьеру в "Лионе". Он подписал контракт с клубом до 2023 года.

33-летний Да Силва последние несколько лет выступал за "Ренн", где был капитаном команды.

В прошедшем сезоне он провел 30 матчей и забил 4 гола.

Напомним, что "Лион" занял 4 место по итогам сезона в Лиге 1, а недавно было объявлено об уходе тренера команда Руди Гарсии.

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