Капитан "Ромы" прокомментировал поражение от "Лацио"

Полузащитник "Ромы" Даниэле де Росси рассказал, что думает о матче 26-го тура серии А против "Лацио" (0:3).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РОМА" - "ЛАЦИО" - 0:3

"Мы должны проанализировать весь матч, так как в Лиге чемпионов нас ждет сложная встреча.

"Лацио абсолютно точно играл лучше. Это не первое дерби, которое мы проиграли, однако нужно идти дальше.

Не скажу, что проигранный матч не огорчил нас, но сейчас нам нужно сосредоточиться на "Порту", ​​чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов", - рассказал де Росси

Напомним, 6 марта "Рома" встретится с "Порту" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

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