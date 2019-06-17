Капитан "Ростова" Гацкан продлил контракт с клубом на год

Теги ростовалександр гацкан

Капитан "Ростова" Гацкан продлил контракт с клубом на год

Капитан "Ростова" Александр Гацкан подписал новый контракт с ростовской командой. Его соглашение рассчитано до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Гацкан перешел в "Ростов" в 2008 год. За это время он сыграл 314 матчей и забил 24 мяча за команду. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14.

"Ростов" в прошедшем сезоне занял 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 балл. 

А еще: Полоз возвращается в "Ростов"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

У Классона подозрение на разрыв крестообразных связок

У Классона подозрение на разрыв крестообразных связок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов