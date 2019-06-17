Капитан "Ростова" Гацкан продлил контракт с клубом на год

Капитан "Ростова" Александр Гацкан подписал новый контракт с ростовской командой. Его соглашение рассчитано до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Гацкан перешел в "Ростов" в 2008 год. За это время он сыграл 314 матчей и забил 24 мяча за команду. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14.

"Ростов" в прошедшем сезоне занял 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 балл.

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