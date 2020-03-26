Капитан "Ростова" Попов рассказал о целях команды на остаток сезона

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Капитан "Ростова" Попов рассказал о целях команды на остаток сезона

Капитан "Ростова" Ивелин Попов рассказал, какие цели ставит перед собой команда на остаток сезона. Об этом информирует пресс-служба клуба.

"Хотим попасть в топ-3, сыграть в Лиге Чемпионов. Я помню это ощущение, когда выходишь на поле и слышишь гимн, то испытываешь невероятные эмоции. У тебя есть возможность помериться силами с игроками мирового уровня - что может быть лучше?" - сказал Попов.

На данный момент РПЛ приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. У "Ростова" после 22 туров 4 место в турнирной таблице.

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