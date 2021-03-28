Капитан румынской молодежки ярко ответил венграм на оскорбления

Фото: Твиттер @CanaleSassuolo

Капитан молодежной сборной Румынии Мариус Марин после матча с Венгрией (2:1) на групповом этапе Евро-2021 (U21) отреагировал на то, что соперники в течение всего матча называли их "цыганами".

Игра выдалась очень накаленной и арбитру пришлось показать 11 желтых карточек – 5 румынским игрокам и 6 венгерским. Кроме того, весь второй тайм венгры играли вдесятером. Сам Марин тоже получил предупреждение.

"Эти цыгане, как вы нас называли на поле, обыграли вас со счетом 2:1. Вперед, Румыния!" – написал Марин в инстаграме.