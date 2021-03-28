Капитан румынской молодежки ярко ответил венграм на оскорбления
Фото: Твиттер @CanaleSassuolo
Капитан молодежной сборной Румынии Мариус Марин после матча с Венгрией (2:1) на групповом этапе Евро-2021 (U21) отреагировал на то, что соперники в течение всего матча называли их "цыганами".
Игра выдалась очень накаленной и арбитру пришлось показать 11 желтых карточек – 5 румынским игрокам и 6 венгерским. Кроме того, весь второй тайм венгры играли вдесятером. Сам Марин тоже получил предупреждение.
"Эти цыгане, как вы нас называли на поле, обыграли вас со счетом 2:1. Вперед, Румыния!" – написал Марин в инстаграме.
Читать также: "Бавария" представила антирасистские капитанские повязки | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Модрич не сдержал слез, когда команда поздравила его с рекордом (видео)
-
"Милан" назвал приоритет для летнего трансфера
-
Лучше, чем финская баня! Теему Пукки проводит свой лучший отрезок в карьере, тащит сборную Финляндии и находится на радаре у ТОПов
-
Роналду не может забить гол за сборную Португалии 4 матча подряд
-
Главные новости дня: 27 марта
Лента новостей
-
Иличич назвал Миранчука братом
-
Гризманн поставил рекорд сборной Франции
-
"Ювентус" хочет подписать корейского хавбека "Валенсии"
-
Рамос не может договориться с "Реалом" о контракте
-
Капитан румынской молодежки ярко ответил венграм на оскорбления
-
Тихонов назвал единственного конкурента "Зенита" в Чемпионате России
-
Модрич не сдержал слез, когда команда поздравила его с рекордом (видео)
-
Геннадий Орлов считает позором то, что Жирков все еще нужен сборной
-
Мюллер: "АПЛ – главная лига мира, но у "Баварии" с ними нет проблем"
-
Белотти может перейти в "Рому" или "Милан"
-
Мане хочет остаться в "Ливерпуле"
-
Киммих: "С бойкотом ЧМ в Катаре мы опоздали на 10 лет"
-
"Милан" назвал приоритет для летнего трансфера
-
Жиров покинул сборную России и вернется в Германию
-
Тихонов высказался о возможности возглавить "Спартак"
-
Футболист "Уфы" забил 3 гола за 8 секунд на тренировке (видео)
-
Легенда "Спартака" высказался об увольнении из клуба Газизова
-
Головин отреагировал на слова Дзюбы после победы над Словенией
-
Шевченко объявил состав сборной Украины на матч с Финляндией в отборе ЧМ-2022
-
Тренер сборной Португалии ярко высказался о незасчитанном голе Роналду