Капитан сборной Дании высказался об отсутствии Эриксена

Теги даниякристиан эриксенсимон кьяер

Капитан сборной Дании высказался об отсутствии ЭриксенаФото: инстаграм Эриксена/Автор неизвестен

Капитан сборной Дании и защитник "Милана" Симон Кьяер высказался об отсутствии хавбека Кристиана Эриксена после его остановки сердца во время Евро-2020.

"Когда Эриксен покинул сборную, мы сплотились еще больше. Пустота, оставленная им, заполнилась. Мы вышли из сложившейся ситуации наилучшим образом. Конечно, мы все скучаем по нему, но в то же время команда невероятно выросла за последнее время.

Эриксен стал для нас примером. Мы играли вместе 10-12 лет, и для меня лично Кристиан представляет нечто невероятное", — цитирует Кьера Calciomercato.

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