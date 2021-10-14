Капитан сборной Дании высказался об отсутствии Эриксена

Фото: инстаграм Эриксена/Автор неизвестен

Капитан сборной Дании и защитник "Милана" Симон Кьяер высказался об отсутствии хавбека Кристиана Эриксена после его остановки сердца во время Евро-2020.

"Когда Эриксен покинул сборную, мы сплотились еще больше. Пустота, оставленная им, заполнилась. Мы вышли из сложившейся ситуации наилучшим образом. Конечно, мы все скучаем по нему, но в то же время команда невероятно выросла за последнее время.

Эриксен стал для нас примером. Мы играли вместе 10-12 лет, и для меня лично Кристиан представляет нечто невероятное", — цитирует Кьера Calciomercato.

Также не пропустите: Вернер высказался о критике в свой адрес. | http://soccernews.ru