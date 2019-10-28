Капитан сборной Египта отказался отдать капитанскую повязку Салаху

Теги мохамед салахегипет

Капитан сборной Египта отказался отдать капитанскую повязку Салаху

Египетская футбольная ассоциация хочет наладить хорошие отношения с форвардом "Ливерпуля" Мохамедом Салахом. Об этом сообщает  ON Sport.

Напомним, футболист у себя в твиттере удалил из описания сборную Египта из-за того, что страна не поддержала его во время голосования за звание лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Египетская футбольная ассоциация хочет предложить футболисту стать капитаном национальной команды, однако с этим не согласен нынешний капитан команды Ахмед Фахти.

"Фахти был удивлен данной просьбой и отказался передать капитанскую повязку сборной Египта Мохамеду Салаху. Если у него снова потребуют это сделать, он перестанет выступать за сборную", - сказал агент Фахти.

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