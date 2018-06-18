Капитан сборной Египта поделился ожиданиями от матча с Россией

Капитан сборной Египта Эссам Эль-Хадари высказался в преддверии матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды России.

"У каждого игрока в сборной есть свои цели. Физически и психологически мы готовы играть с Россией. Надеюсь, что Аллах завтра будет с нами, но мы и сами подготовились очень хорошо" - сказал Эль-Хадари.

Напомним, что матч Россия - Египет состоится во вторник в Санкт-Петербурге в 21:00 по московскому времени.

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