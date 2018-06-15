Капитан сборной Исландии: "Мы хотим преподнести сюрприз Аргентине"

Капитан сборной Исландии Арон Гуннарссон высказался в преддверии матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Аргентины.

"Мы особо не нервничаем, потому что у нас есть опыт Евро-2016 - мы хорошо сыграли на этом турнире. Соперник у нас, безусловно, сильный, но мы хорошо подготовились. Кроме того, нам нечего терять, и мы очень позитивно относимся к завтрашнему матчу. Мы не являемся фаворитом, но мы знаем, что нас поддерживают болельщики из других стран. Мы хотим преподнести сюрприз, но понимаем, что соперники хорошо нас изучили, так что просто нам не будет" - сказал Гуннарссон.

Напомним, что матч Аргентина - Исландия состоится в субботу, 16 июня, в 16:00 по московскому времени.

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