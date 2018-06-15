Капитан сборной Исландии: "Мы хотим преподнести сюрприз Аргентине"

Теги аргентинаисландия

Капитан сборной Исландии: "Мы хотим преподнести сюрприз Аргентине"

Капитан сборной Исландии Арон Гуннарссон высказался в преддверии матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Аргентины.

"Мы особо не нервничаем, потому что у нас есть опыт Евро-2016 - мы хорошо сыграли на этом турнире. Соперник у нас, безусловно, сильный, но мы хорошо подготовились. Кроме того, нам нечего терять, и мы очень позитивно относимся к завтрашнему матчу. Мы не являемся фаворитом, но мы знаем, что нас поддерживают болельщики из других стран. Мы хотим преподнести сюрприз, но понимаем, что соперники хорошо нас изучили, так что просто нам не будет" - сказал Гуннарссон.

Напомним, что матч Аргентина - Исландия состоится в субботу, 16 июня, в 16:00 по московскому времени.

Не пропустите: Тренер сборной Исландии поделился ожиданиями от матча с Аргентиной. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Заочная борьба за выход в плей-офф: Дания встетится с Перу

Заочная борьба за выход в плей-офф: Дания встетится с Перу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 1 3
2 Уругвай 1 3
3 Египет 1 0
4 Саудовская Аравия 1 0
Группа B М О
1 Иран 1 3
2 Португалия 1 1
3 Испания 1 1
4 Марокко 1 0
Группа C М О
1 Франция 0 0
2 Австралия 0 0
3 Перу 0 0
4 Дания 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Исландия 0 0
3 Хорватия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Швейцария 0 0
3 Коста-Рика 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Мексика 0 0
3 Швеция 0 0
4 Южная Корея 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Панама 0 0
3 Тунис 0 0
4 Англия 0 0
Группа H М О
1 Польша 0 0
2 Сенегал 0 0
3 Колумбия 0 0
4 Япония 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов