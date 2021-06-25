Капитан сборной Италии пропустит матч с Австрией
Фото твиттер Джорджио Кьеллини
Центральный защитник "Ювентуса" Джорджио Кьеллини не поможет сборной Италии в матче 1/8 финала Евро-2020 против Австрии.
По информации Sky Sport Italia, капитан "Скуадры Адзурры" не успевает восстановиться после травмы.
Ожидается, что вместо Кьеллини в обороне сыграет Франческо Ачерби из "Лацио".
Матч Италия - Австрия состоится в субботу, 26 июня, в 22:00 по московскому времени. Место проведения поединка - Лондон, стадион "Уэмбли".
Не пропустите: Забитцер высказался о шансах Австрии пройти Италию в 1/8 Евро-2020. | http://soccernews.ru
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