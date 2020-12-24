Капитан сборной Казахстана, которого просматривал "Зенит", получил два года дисквалификации за допинг
Хавбек "Аль-Айна" и сборной Казахстана Бауржан Исламхан получил двухгодичную дисквалификацию.
Сообщается, что Азиатская конфедерация футбола дисквалифицировала капитана сборной за обнаружение в его организме вещества, запрещенного допинг-правилами.
При этом Казахстанская федерация футбола считает наказание слишком суровым и настаивает на том, что запрещенный препарат попал в кровь футболиста случайно.
Отметим, что в январе 2020 года Исламхан находился на просмотре в "Зените".
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