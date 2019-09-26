Капитан сборной Никарагуа заявил о фальсификации его голоса в пользу Месси при выборе лучшего игрока года ФИФА

2 Теги барселоналионель мессиникарагуа

Капитан сборной Никарагуа заявил о фальсификации его голоса в пользу Месси при выборе лучшего игрока года ФИФА

Вокруг ФИФА разгорается очередной громкий скандал. В этот раз организацию уличили в фальсификации голосования при определении лучшего игрока года.

Напомним, что награду получил форвард "Барселоны" Лионель Месси, однако, как утверждает капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера, как минимум один голос аргентинцу приписали.

"Я не голосовал за Месси в премии The Best", - сказал Баррера.

Если верить официальному отчёту ФИФА, то капитан сборной Никарагуа поставил Месси на первое место, также включив в тройку Садио Мане и Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что в итоговом голосовании звёздный аргентинец опередил защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка всего на 8 очков.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

в принципе я догадывался, что крики про Перес всё купил только от того, что у самих рыльце в пушку

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andi
андрей

И Жоп* тоже.

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