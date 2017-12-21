Капитан сборной Перу добился сокращения дисквалификации и примет участие в ЧМ-2018

Форвард "Фламенго" Хосе Паоло Герреро добился сокращения годовой дисквалификации за употребление кокаина.

Апелляционный комитет ФИФА пересмотрел наказание капитана сборной Перу и теперь срок его отстранения от футбола сокращён до шести месяцев.

Таким образом, Герреро сможет принять участие в Чемпионате Мира 2018 года, который пройдёт в России. | http://soccernews.ru