Капитан сборной Перу добился сокращения дисквалификации и примет участие в ЧМ-2018

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Капитан сборной Перу добился сокращения дисквалификации и примет участие в ЧМ-2018

Форвард "Фламенго" Хосе Паоло Герреро добился сокращения годовой дисквалификации за употребление кокаина.

Апелляционный комитет ФИФА пересмотрел наказание капитана сборной Перу и теперь срок его отстранения от футбола сокращён до шести месяцев.

Таким образом, Герреро сможет принять участие в Чемпионате Мира 2018 года, который пройдёт в России. | http://soccernews.ru

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