Капитан сборной Перу получил дисквалификацию на год

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Капитан сборной Перу получил дисквалификацию на год

ФИФА дисквалифицировала на год форварда "Фламенго" Хосе Паоло Герреро, сообщает официальный сайт организации.

Таким образом, капитан сборной Перу пропустит Чемпионат Мира 2018 года.

Стоит отметить, что 33-летний Герреро наказан за найденный в его крови метаболит кокаина.

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