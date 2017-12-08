Капитан сборной Перу получил дисквалификацию на год
ФИФА дисквалифицировала на год форварда "Фламенго" Хосе Паоло Герреро, сообщает официальный сайт организации.
Таким образом, капитан сборной Перу пропустит Чемпионат Мира 2018 года.
Стоит отметить, что 33-летний Герреро наказан за найденный в его крови метаболит кокаина.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28