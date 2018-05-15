Капитан сборной Перу пропустит ЧМ-2018

Капитан сборной Перу Хосе Паоло Герреро пропустит Чемпионат Мира 2018 года.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне по требованию Всемирного антидопингового агентства увеличил дисквалификацию 34-летнего футболиста за употребление кокаина.

После пересмотра решения Герреро остался без футбола до января 2019 года.

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