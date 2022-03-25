Капитан сборной Северной Македонии: "Конечно, мы победим Португалию"

Фото твиттер УЕФА

Капитан сборной Северной Македонии Стефан Ристовски поделился эмоциями после исторической победы над Италией в стыках отборочного турнира ЧМ-2022.

Балканцы на выезде обыграли действующего чемпиона Европы со счётом 1:0 благодаря голу на 92-й минуте.

"Я всё ещё в шоке. Я слишком бурно радовался победе. Жду тёплого приёма на родине. Можем ли мы обыграть Португалию? Конечно, мы победим. Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть и непременно возьмём верх!" - цитирует Ристовски официальный сайт УЕФА.

Португалия примет Северную Македонию 29 марта в 21:45 по московскому времени.

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