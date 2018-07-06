Капитан сборной Швеции поделился ожиданиями от матча с Англией

Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист высказался в преддверии четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Англии.

"На турнире мы показали коллективную защиту. У нас есть свой стиль в атаке. Стандарты тоже хорошо получаются, как и у англичан. У соперника есть Кейн, который очень опасен в штрафной. В некоторых играх мы давали возможность забить нам со стандартов, знаем об этих своих ошибках. Сделаем всё, чтобы остановить Кейна. Завтра с ним будет жёсткая игра" - сказал Гранквист.

Напомним, что матч Швеция - Англия состоится 7 июля в Самаре в 17:00 по московскому времени.

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