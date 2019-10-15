Капитан сборной Украины назвал главный секрет успеха команды

Капитан сборной Украины Андрей Пятов после победного матча со сборной Португалией (2:1) в рамках отбора Евро- 2020 рассказал, в чем секрет успеха команды. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Главный секрет нашего успеха? Это тренер. Наконец-то пришел тренер, который раскрывает игроков!" - сказал Пятов.

Благодаря этой победе сборная Украины набрала 19 баллов и досрочно вышла в финал Евро-2020. У Португалии 11 очков и 2 место в турнирной таблице группы B.

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