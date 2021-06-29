Капитан сборной Украины получил красивый подарок перед матчем со Швецией на Евро-2020 (фото)
Фото: инстаграм Андрея Пятова/Автор неизвестен
Вратарю сборной Украины Андрею Пятову вручили красивый торт в честь 37 дня рождения, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
"Андрей Пятов не остался без праздничного торта. Главный тренер сборной Андрей Шевченко и шеф-повар презентовали капитану сладкий подарок", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте УАФ.
Пятов выступает за сборную Украины с 2007 года. Всего он провел за национальную команду 97 матчей и пропустил 78 голов.
Напомним, что сборная Украины в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет с командой Швеции. Встреча состоится сегодня, 29 июня, и начнется в 22:00 мск.
Не пропустите: Президент Украины пошутил по поводу матча со Швецией в 1/8 финала Евро. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Сочи" продлил контракты с шестью игроками
-
Виейра в ближайшее время возглавит клуб АПЛ
-
Франк де Бур ушел из сборной Нидерландов после провала на Евро-2020
-
Моуринью отреагировал на вылет сборной Франции с Евро-2020
-
"Крылья Советов" продлили контракт с лучшим бомбардиром ФНЛ. Им интересовались "Локомотив" и ЦСКА
-
1
"Барселона" избавилась от бразильского хавбека
-
Капитан сборной Украины получил красивый подарок перед матчем со Швецией на Евро-2020 (фото)
-
Яя Туре назвал причину, почему он решил работать в "Ахмате"
-
Бензема ярко высказался о вылете Франции с Евро-2020
-
Форвард ЦСКА Шкурин может перейти в клуб из Израиля
-
1
Фернандиньо рассказал, почему он решил остаться в "Манчестер Сити"
-
Агент Дриусси отреагировал на возможный переход переход Дриусси в "Кальяри"
-
1
Федун объяснил в суде, почему подписал документ о доплатах Газизову
-
"Сочи" потерял пятого футболиста за лето
-
Без Рамоса: Испания объявила заявку на Олимпиаду
-
Дортмундская "Боруссия" осталась без главного тренера
-
"Ювентус" потребовал от Роналду определиться со своим будущим
-
4
Месси вошел в топ-10 лучших бомбардиров национальных сборных
-
Сёмин поддержал идею провести матч между сборными России и Украины
-
"Зенит" сделал предложение тренеру сборной Швейцарии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13