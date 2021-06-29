Капитан сборной Украины получил красивый подарок перед матчем со Швецией на Евро-2020 (фото)

Фото: инстаграм Андрея Пятова/Автор неизвестен

Вратарю сборной Украины Андрею Пятову вручили красивый торт в честь 37 дня рождения, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Андрей Пятов не остался без праздничного торта. Главный тренер сборной Андрей Шевченко и шеф-повар презентовали капитану сладкий подарок", - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram-аккаунте УАФ.

Пятов выступает за сборную Украины с 2007 года. Всего он провел за национальную команду 97 матчей и пропустил 78 голов.

Напомним, что сборная Украины в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет с командой Швеции. Встреча состоится сегодня, 29 июня, и начнется в 22:00 мск.

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