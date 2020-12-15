Капитан сборной Узбекистана отреагировал на слова Юрана о возрасте Урунова
Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов высказался о том, что возраст полузащитника "Спартака" Остона Урунова может быть переписанным.
Ранее главный тренер "СКА Хабаровска" Сергей Юран заявил, что хавбек "красно-белых" на 4-5 лет старше, чем указано в документах. В московском клубе сочли эти слова поводом для хайпа.
"Я знаю Остона Урунова очень давно. У него отец и брат тоже габаритные и мощные, это на генном уровне. Поэтому считаю, что, не зная человека и так говорить на всю страну, такому человеку, как Юран, это не идёт", - отметил Ахмедов.
Летом "Спартак" заплатил за Урунова 1 миллион евро. В его активе 9 матчей и 1 гол.
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