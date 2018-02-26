Капитан "Селтика" Браун завершил международную карьеру

Капитан "Селтика" Скотт Браун решил завершить международную карьеру, сообщает BBC.

32-летний футболист ушёл из сборной Шотландии после беседы с новым наставником национальной команды Алексом Маклишем.

Браун выступал за сборную Шотландии с 2005 года, сыграл 55 матчей и забил 4 гола. | http://soccernews.ru