Капитан "Селтика" Браун завершил международную карьеру

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Капитан "Селтика" Браун завершил международную карьеру

Капитан "Селтика" Скотт Браун решил завершить международную карьеру, сообщает BBC.

32-летний футболист ушёл из сборной Шотландии после беседы с новым наставником национальной команды Алексом Маклишем.

Браун выступал за сборную Шотландии с 2005 года, сыграл 55 матчей и забил 4 гола. | http://soccernews.ru

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