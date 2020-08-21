Капитан "Севильи" Хесус играет в финале Лиги Европы спустя 13 лет

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Капитан "Севильи" Хесус играет в финале Лиги Европы спустя 13 лет

Капитан "Севильи" Хесус Навас вышел в стартовом составе финального матча Лиги Европы с "Интером" (2:2; перерыв).

В последний раз он играл в финале второго по значимости еврокубка в 2007 году против "Эспаньола" (2:2, пенальти 3:1).

Таким образом, 13-летний интервал между двумя турнирами - рекорд Лиги Европы и ее предшественника Кубка УЕФА.

А еще: Мартинес, Лукаку и Навас - в старте на финальный матч ЛЕ "Севилья" - "Интер"| http://soccernews.ru
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