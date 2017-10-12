Капитан "Севильи" пропустит матч со "Спартаком"

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Капитан "Севильи" пропустит матч со "Спартаком"

Защитник "Севильи" Николас Пареха сегодня перенесёт операцию в связи с травмой паха, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки восстановления 33-летнего аргентинца составят несколько недель. Таким образом, капитан андалусийцев пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против московского "Спартака", который состоится 17 октября.

В этом сезоне Пареха сыграл за "Севилью" 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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