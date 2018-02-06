Капитан "Шахтера" Срна дисквалифицирован до конца сезона в Лиге Чемпионов

Хорватский защитник "Шахтера" Дарио Срна пропустит матчи плей-офф Лиги Чемпионов этого сезона, сообщает официальный сайт УЕФА.

Футболист был наказан из-за того, что его допинг-проба оказалась положительной. Есть вероятность, что хорват вообще будет отстранен от всех футбольных соревнований на срок от одного до двух лет.

Напомним, что В 1/8 финала Лиги Чемпионов "Шахтер" сыграет против "Ромы".

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