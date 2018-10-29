Капитан "Шахтёра" восстановился после травмы
Капитан "Шахтёра" Тайсон восстановился после травмы связок коленного сустава, сообщает официальный сайт клуба.
30-летний бразилец в понедельник приступил к тренировкам в общей группе "горняков" и в ближайшее время сможет вернуться на поле.
Напомним, что Тайсон получил повреждение 7 октября. Предполагалось, что он пропустит матч против киевского "Динамо", который состоится 3 ноября, однако теперь у него появились шансы сыграть в украинском Класико.
В этом сезоне Тайсон провёл за "Шахтёр" 13 игр, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: "Шахтер" разгромил киевский "Арсенал" и другие результаты 13-го тура УПЛ. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
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|2
|Динамо Киев
|18
|38
|3
|Александрия
|17
|36
|4
|Заря Луганск
|18
|28
|5
|Ворскла
|18
|27
|6
|Десна Чернигов
|18
|24
|7
|Мариуполь
|18
|24
|8
|Львов
|17
|20
|9
|Олимпик Донецк
|18
|19
|10
|Карпаты Львов
|18
|17
|11
|Черноморец Одесса
|18
|12
|12
|Арсенал Киев
|18
|8