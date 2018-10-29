Капитан "Шахтёра" восстановился после травмы

Капитан "Шахтёра" Тайсон восстановился после травмы связок коленного сустава, сообщает официальный сайт клуба.

30-летний бразилец в понедельник приступил к тренировкам в общей группе "горняков" и в ближайшее время сможет вернуться на поле.

Напомним, что Тайсон получил повреждение 7 октября. Предполагалось, что он пропустит матч против киевского "Динамо", который состоится 3 ноября, однако теперь у него появились шансы сыграть в украинском Класико.

В этом сезоне Тайсон провёл за "Шахтёр" 13 игр, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

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