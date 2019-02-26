Капитан "Спартака" близок к уходу из клуба
Капитан "Спартака" Денис Глушаков может покинуть клуб.
Сообщается, что московский клуб не против расстаться с 32-летним игроком в летнее трансферное окно.
Глушаков выступает за "Спартак" с 2013 года. В последнее время у футболиста ухудшились отношения с фанатами и руководством клуба.
В этом сезоне на счету Глушакова один забитый мяч в 17 играх.
Читайте также: Фанаты "Спартака" высмеяли клуб. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Жирона" - "Реал Сосьедад" (видеообзор матча Примеры)
-
Федун прокомментировал будущее Кононова в "Спартаке"
-
"Лилль" сделал важное для европейских топ-клубов заявление
-
Капитан "Спартака" близок к уходу из клуба
-
Стало известно о состоянии Умтити в преддверии Класико
-
"Жирона" и "Реал Сосьедад" не смогли выявить победителя
-
Известный французский футболист завершил карьеру
-
"Хоффенхайм" упустил победу над "РБ Лейпцигом"
-
Известная певица подала в суд на тренера "Зенита"
-
Стала известна стоимость билетов на матч "Зенит" - "Вильярреал"
-
В Италии игрок был удален за повторенный жест Симеоне
-
"Фенербахче" совершил невероятный камбэк в дерби с "Бешикташем"
-
Адвокат приветствует инициативу депутата ЛДПР в отношении Кокорина и Мамаева
-
Моуринью рассказал, когда он планирует вернуться к тренерской деятельности
-
Сульшеру покорилось уникальное достижение
-
"Бавария" все еще надеется подписать игрока "Атлетико"
-
"Локомотив" добыл победу в товарищеском матче
-
"Шахтер" обыграл "Александрию" и вновь оторвался от "Динамо"
-
УЕФА открыл дело против Симеоне
-
Киевское "Динамо" разгромило "Зарю"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10