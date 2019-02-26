Капитан "Спартака" близок к уходу из клуба

Теги спартак москваденис глушаков

Капитан "Спартака" близок к уходу из клуба

Капитан "Спартака" Денис Глушаков может покинуть клуб.

Сообщается, что московский клуб не против расстаться с 32-летним игроком в летнее трансферное окно.

Глушаков выступает за "Спартак" с 2013 года. В последнее время у футболиста ухудшились отношения с фанатами и руководством клуба.

В этом сезоне на счету Глушакова один забитый мяч в 17 играх.

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