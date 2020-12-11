Капитан "Спартака" Джикия поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия ответил на вопросы о предстоящем поединке с питерским "Зенитом".
Команды встретятся 16 декабря в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура РПЛ.
"Конечно, это будет большая игра и, уверен, игра классная. Однако нам сперва необходимо набрать три очка в Сочи, а после хорошо сыграть в Питере, чтобы потом на три месяца обеспечить себе хорошее настроение.
Думаю, после вылета из еврокубков "Зенит" станет опаснее в борьбе за титул. Сейчас у него шла борьба на два фронта, плюс все эти болезни нынешние, травмы и так далее. А теперь он бросит все силы на чемпионат.
Для фанатов такие матчи - это война? Конечно. И на поле тоже будет война. Пусть мы в жизни, в сборной общаемся и хорошо проводим время, но когда выйдем на поле, и моя команда, и они 90 минут будут отдавать все силы для победы. И если кто-то кому-то ногу оторвёт, всем будет без разницы. Ну а после игры уже что: "Нормально? Нормально. Вот твоя нога. Держи зелёнку". У меня такие случаи были, ничего нового", - сказал Джикия.
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