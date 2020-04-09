Капитан "Спартака" Джикия поучаствовал в донорской акции

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Капитан "Спартака" Джикия поучаствовал в донорской акции

Защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия стал донором крови.

Таким образом, футболист поддержал акцию фонда "Спартак-Детям". Он помог пациентам Центра имени Димы Рогачева, который специализируется на лечении ряда тяжёлых детских заболеваний.

Джикия перешёл в "Спартак" зимой 2017 года. В текущем сезоне игрок провёл за "народную команду" 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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