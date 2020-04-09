Капитан "Спартака" Джикия поучаствовал в донорской акции
Защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия стал донором крови.
Таким образом, футболист поддержал акцию фонда "Спартак-Детям". Он помог пациентам Центра имени Димы Рогачева, который специализируется на лечении ряда тяжёлых детских заболеваний.
Георгий Джикия поддержал акцию Фонда «СПАРТАК-ДЕТЯМ» и стал донором крови для юных пациентов Центра имени Димы Рогачева— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 9, 2020
Помочь детям может каждый! O том, как присоединиться к акции в условиях карантина, читайте на странице Фонда @spartakforkids#достоинствовнашейкрови pic.twitter.com/ha9wKrYkqH
Джикия перешёл в "Спартак" зимой 2017 года. В текущем сезоне игрок провёл за "народную команду" 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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