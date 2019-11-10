Капитан "Спартака" оценил эмоциональное поведение Тедеско во время матчей
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о манере поведения наставника своей команды Доменико Тедеско.
"Энергетика Тедеско нам передаётся. Мы видим, что он бегает по полю, кричит. Мне это нравится. Пусть так и продолжает, потому что это помогает нам. В том, что он получает жёлтые карточки, ничего страшного. Можно ли сказать, что нам этого не хватало? Я не люблю сравнивать. Команде нравится, как Тедеско ведёт себя", - сказал Джикия.
Стоит отметить, что немецкий специалист получил 3 предупреждения в 3 последних матчах.
Под руководством Тедеско "Спартак" провёл 5 поединков, в которых одержал 3 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение.
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