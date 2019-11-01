Капитан "Спартака" похвалил Джордана Ларссона
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия отметил игру летнего новичка команды Джордана Ларссона.
Напомним, что швед забил 5 голов в 4 последних матчах, в том числе оформил дубль во вчерашней кубковой игре с "Ростовом" (2:1).
"Первый гол? Да как всегда - не знал, кому отдать. Прострелил, а Джордан классно открылся. Касание - гол, ассист у меня. Спасибо ему большое, что так классно сыграл. Дай бог, чтобы забивал и дальше. Он классный футболист. Поэтому пусть продолжает дальше - мы не против", - сказал Джикия.
В августе "Спартак" купил Ларссона за 4 миллиона евро и заключил с ним контракт до 2023 года.
Не пропустите: "Еще один матч, еще два гола". Ларссон высказался об очередном удачном матче за "Спартак". | http://soccernews.ru
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