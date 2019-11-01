Капитан "Спартака" похвалил Джордана Ларссона

Теги спартак москвагеоргий джикияджордан ларссон

Капитан "Спартака" похвалил Джордана Ларссона

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия отметил игру летнего новичка команды Джордана Ларссона.

Напомним, что швед забил 5 голов в 4 последних матчах, в том числе оформил дубль во вчерашней кубковой игре с "Ростовом" (2:1).

"Первый гол? Да как всегда - не знал, кому отдать. Прострелил, а Джордан классно открылся. Касание - гол, ассист у меня. Спасибо ему большое, что так классно сыграл. Дай бог, чтобы забивал и дальше. Он классный футболист. Поэтому пусть продолжает дальше - мы не против", - сказал Джикия.

В августе "Спартак" купил Ларссона за 4 миллиона евро и заключил с ним контракт до 2023 года.

Не пропустите: "Еще один матч, еще два гола". Ларссон высказался об очередном удачном матче за "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 31 октября

Главные новости дня: 31 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов