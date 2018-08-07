Капитан "Спартака" сделал заявление о матче с ПАОКом



Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассуждает о предстоящем матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом.

"Жара в Греции? На той неделе в Москве тоже было очень жарко, мы тренировались каждый день и привыкли к жаре - это не проблема. Мы играем в одинаковых условиях - и нет разницы, снег сейчас или жара.

Мы смотрели ПАОК, разобрали его - хорошая, организованная команда, как и все в Лиге Чемпионов. Но мы очень хотим попасть в групповой этап Лиги чемпионов и сделаем всё, чтобы этого результата добиться", - цитируют Глушакова российские СМИ.

Матч ПАОК - "Спартак" состоится завтра, 8 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

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