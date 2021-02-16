Капитан "Спартака" встретился с ребенком, которому оплатил дорогой протез (видео)

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Капитан "Спартака" встретился с ребенком, которому оплатил дорогой протез (видео)Капитан "Спартака" Георгий Джикия пригласил на домашний стадион "красно-белых" Павла Дробота. В прошлом году футболист оплатил 14-летнему ребенку протез стоимостью 238 тысяч рублей.

"Три месяца спустя семья Дробот на один день прилетела в заснеженную Москву. Мальчик получил протез предплечья, о котором близкие мечтали с самого его рождения.

Сразу после протезирования Паша с мамой приехали на арену, где их уже ждал Георгий.

Подопечный нашего фонда остался в восторге от встречи. Он дал слово, что будет делиться с Георгием новыми успехами, которые теперь стали возможными благодаря протезу!

Спасибо, кэп! Гордимся!" – сказано на официальном сайте благотворительного фонда. 


Джикия играет за "Спартак" с 2017 года, в текущем сезоне россиянин провел в РПЛ 18 матчей.

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