Капитан "Спартака" встретился с ребенком, которому оплатил дорогой протез (видео)

Капитан "Спартака" Георгий Джикия пригласил на домашний стадион "красно-белых" Павла Дробота. В прошлом году футболист оплатил 14-летнему ребенку протез стоимостью 238 тысяч рублей.

"Три месяца спустя семья Дробот на один день прилетела в заснеженную Москву. Мальчик получил протез предплечья, о котором близкие мечтали с самого его рождения.

Сразу после протезирования Паша с мамой приехали на арену, где их уже ждал Георгий.

Подопечный нашего фонда остался в восторге от встречи. Он дал слово, что будет делиться с Георгием новыми успехами, которые теперь стали возможными благодаря протезу!

Спасибо, кэп! Гордимся!" – сказано на официальном сайте благотворительного фонда.