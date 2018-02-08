Капитан "Уотфорда" избежал наказания за неприличный жест в матче с "Челси"

Капитан "Уотфорда" Трой Дини избежал наказания за неприличный жест в матче 26-го тура АПЛ против "Челси".

Напомним, что форвард "шершней" отпраздновал гол в ворота "синих", показав гостевой трибуне два средних пальца. Ранее утверждалось, что ему грозит четырёхматчевая дисквалификация.

Однако, как сообщает Sky Sports, Футбольная ассоциация Англии решила не проводить разбирательство в отношении Дини. | http://soccernews.ru