Капитан "Уотфорда" избежал наказания за неприличный жест в матче с "Челси"

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Капитан "Уотфорда" избежал наказания за неприличный жест в матче с "Челси"

Капитан "Уотфорда" Трой Дини избежал наказания за неприличный жест в матче 26-го тура АПЛ против "Челси".

Напомним, что форвард "шершней" отпраздновал гол в ворота "синих", показав гостевой трибуне два средних пальца. Ранее утверждалось, что ему грозит четырёхматчевая дисквалификация. 

Однако, как сообщает Sky Sports, Футбольная ассоциация Англии решила не проводить разбирательство в отношении Дини. | http://soccernews.ru

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