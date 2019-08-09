Капитан "Урала": "Ливерпуль" сейчас не сможет меня купить"

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Капитан "Урала": "Ливерпуль" сейчас не сможет меня купить"

Капитан "Урала" Артём Фидлер рассказал, почему из-за лимита на легионеров он не сможет перейти в условный "Ливерпуль".

"Если делать лимит - то на качество. Как в Англии. Там в Премьер-лигу можно попасть, если ты играл за сборную. Нужен довольно высокий процент матчей. Если меня сейчас, например, захочет "Ливерпуль" - они не смогут меня купить. Я не играю за сборную. Если делать лимит - то такой", - сказал Фидлер.

36-летний полузащитник является воспитанником екатеринбургского футбола. За "Урал" выступал с 2005 по 2010 год, затем три сезона провёл в "Кубани" и вернулся в родной клуб.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фидлера в 50 тысяч евро.

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