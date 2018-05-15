Капитан "Урала" посетил колонию строгого режима и пообщался с зеками



Полузащитник "Урала" Артем Фидлер побывал в екатеринбургской тюрьме, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист принял предложение руководства колонии о посещении учреждения, в котором есть своя футбольная команда, а многие заключенные болеют за "Урал".

Фото: Фидлер в колонии.

Фидлер осмотрел условия проживания и труда заключенных, а также пообщался с ними в течение полутора часов.

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