Капитан "Вест Хэма" Нобл установил рекорд АПЛ

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Капитан "Вест Хэма" Нобл установил рекорд АПЛ

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Марк Нобл стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

32-летний капитан "молотобойцев" стал первым игроком в истории, которому удалось забить в АПЛ на протяжении 14 календарных лет подряд.

В 2020 году хавбек решил не затягивать и отличился уже 1 января, оформив дубль в матче с "Борнмутом".

Нобл является воспитанником "Вест Хэма" и всю карьеру провёл в столичной команде за исключением двух аренд в "Халл Сити" и "Ипсвич Таун".

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