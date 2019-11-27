Капитан "Витесса" Линссен: "Ради Слуцкого готов войти в огонь"
Капитан "Витесса" Брайн Линссен рассказал, что думает о главном тренере команды Леониде Слуцком. Об этом сообщает Voetbal International.
"Хочу взять на себя ответственность. Мы сейчас очень опустошены, больно за Слуцкого. Я вижу, что сейчас он очень волнуется после каждого поражения. Он не заслужил этого.
Раньше я работал с разными тренерами, но ради него я действительно готов войти в огонь. В футболе все быстро меняется", - сказал Линссен.
Ранее Слуцкий высказался о возможном увольнении из "Витесса".
После 14 туров чемпионата Голландии "Витесс" занимает 5-е место. Подопечные Слуцкого проиграли 4 последних матча.
Не пропустите: Слуцкий ждет от "Витесса" решения о своем будущем| http://soccernews.ru
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