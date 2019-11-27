Капитан "Витесса" Линссен: "Ради Слуцкого готов войти в огонь"

Капитан "Витесса" Брайн Линссен рассказал, что думает о главном тренере команды Леониде Слуцком. Об этом сообщает Voetbal International.

"Хочу взять на себя ответственность. Мы сейчас очень опустошены, больно за Слуцкого. Я вижу, что сейчас он очень волнуется после каждого поражения. Он не заслужил этого.

Раньше я работал с разными тренерами, но ради него я действительно готов войти в огонь. В футболе все быстро меняется", - сказал Линссен.

Ранее Слуцкий высказался о возможном увольнении из "Витесса".

После 14 туров чемпионата Голландии "Витесс" занимает 5-е место. Подопечные Слуцкого проиграли 4 последних матча.

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