Капитан "Вулверхэмптона" забил в АПЛ первым ударом в створ в карьере. Он сыграл 103 матча

В Манчестере завершился матч между "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптоном". Хозяева одержали разгромную победу со счетом 4:1. Единственный мяч у гостей забил капитан команды Конор Коуди.

Этот гол стал первым для футболиста в Английской Премьер Лиге. За свою карьеру он принял участие в 103 матчах. Примечательно, что для Коуди это был вообще первый удар в створ за всю карьеру.