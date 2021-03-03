Капитан "Вулверхэмптона" забил в АПЛ первым ударом в створ в карьере. Он сыграл 103 матча

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Капитан "Вулверхэмптона" забил в АПЛ первым ударом в створ в карьере. Он сыграл 103 матчаВ Манчестере завершился матч между "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптоном". Хозяева одержали разгромную победу со счетом 4:1. Единственный мяч у гостей забил капитан команды Конор Коуди.

Этот гол стал первым для футболиста в Английской Премьер Лиге. За свою карьеру он принял участие в 103 матчах. Примечательно, что для Коуди это был вообще первый удар в створ за всю карьеру.

Аналитический портал Opta отмечает, что гол гостей на 61 минуте был забит первым же ударом по воротам "горожан" в матче. Более того, до этого момента, футболисты "Вулверхэмптона" не сделали ни одного касания в штрафной площадке "Манчестер Сити".

Читать подробности матча: "Манчестер Сити" продлил свою победную серию | http://soccernews.ru
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