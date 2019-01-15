Капитан "Ювентуса" высказался об обвинениях Роналду в изнасиловании

1 Теги ювентускриштиану роналдуджорджио кьеллини

Капитан "Ювентуса" высказался об обвинениях Роналду в изнасиловании

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал, что думает о Криштиану Роналду. Об этом сообщает Football Italia.

"Роналду нужен "Юве", чтобы сделать последний рывок, он великий игрок. Криштиану обладает невероятными качествами: он ответственно готовится к матчами и достойно ведет себя на поле и вне его. Он изменил нашу команду. 

Я люблю наблюдать за тем, как тренируется Криштиану, как занимается в зале, на своем примере он помогает мне стать лучше.

Что касается обвинений его в изнасиловании, Я уверен он ничего подобного не делал, он думает только о футболе", - рассказал Кьеллини.

Напомним, ранее бывшая девушка португальца Леннар выразила поддержку Кэтрин Майорге, которая обвиняет Роналду в изнасиловании, якобы произошедшем в Лас-Вегасе в 2009 году.

В текущем сезоне Роналду участвовал в 19 матчах, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Не пропустите: Появились новые подробности в деле об обвинении Роналду в изнасиловании. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Хороший парень Кьеллини, и попка мне его нравится, но всё равно его попка не красивая как у Марсело и моего любимого Барда.

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