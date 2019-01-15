Капитан "Ювентуса" высказался об обвинениях Роналду в изнасиловании
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал, что думает о Криштиану Роналду. Об этом сообщает Football Italia.
"Роналду нужен "Юве", чтобы сделать последний рывок, он великий игрок. Криштиану обладает невероятными качествами: он ответственно готовится к матчами и достойно ведет себя на поле и вне его. Он изменил нашу команду.
Я люблю наблюдать за тем, как тренируется Криштиану, как занимается в зале, на своем примере он помогает мне стать лучше.
Что касается обвинений его в изнасиловании, Я уверен он ничего подобного не делал, он думает только о футболе", - рассказал Кьеллини.
Напомним, ранее бывшая девушка португальца Леннар выразила поддержку Кэтрин Майорге, которая обвиняет Роналду в изнасиловании, якобы произошедшем в Лас-Вегасе в 2009 году.
В текущем сезоне Роналду участвовал в 19 матчах, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
Не пропустите: Появились новые подробности в деле об обвинении Роналду в изнасиловании. | http://soccernews.ru
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|Сампдория
|19
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|Аталанта
|19
|28
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|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
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|Кальяри
|19
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|Дженоа
|19
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|Удинезе
|19
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|СПАЛ
|19
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|17
|Эмполи
|19
|16
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|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8