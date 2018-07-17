Капитан зажигает! Азар – главный заводила на праздновании сборной Бельгии

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Капитан зажигает! Азар – главный заводила на праздновании сборной Бельгии

Капитан сборной Бельгии Эден Азар был очень хорош не только на Чемпионате Мира, но и на праздновании в Брюсселе, где команда отмечала завоевание бронзовых медалей мундиаля.

Азар, как и подобает лидеру, первым взял микрофон и принялся зажигать. Толпа была в восторге.

Но этого Эдену было мало и вскоре он уже был за виртушками в роли главного диджея. Что тут сказать, Азар – красава!

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